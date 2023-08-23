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15:59, 25 августа 2023Моя страна

Российские ученые нашли способ контролировать развитие астмы у детей

Ученые из Красноярска нашли способ контролировать развитие астмы у детей

Фото: Unsplash

Ученые Красноярского научного центра СО РАН нашли способ контролировать развитие бронхиальной астмы у детей. Об этом сообщает «Российская газета».

Российские специалисты смогли выявить гены, которые отвечают за степень тяжести астмы у детей. Они установили, что набор генов непосредственно влияет на предрасположенность к разным формам болезни и риску обострений.

Как отмечается, результаты данного исследования помогут медикам подбирать наиболее эффективный метод лечения и снизить до минимальных значений вероятность развития у пациентов осложнений.

«Ключевое значение для каждого больного, тем более в детском возрасте, имеет достижение контролируемого течения болезни и предотвращение развития тяжелой формы астмы. Полученные результаты планируется использовать для оптимизации персонифицированной терапии», — пояснила руководитель группы молекулярно-генетических исследований НИИ медицинских проблем Севера Марина Смольникова.

В июне сообщалось, что российские ученые из Томского государственного университета научились определять рак мозга на ранней стадии по анализу крови.

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