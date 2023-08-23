Названы самые популярные у россиян отечественные авто

«СберАвто»: Lada стала самой популярной у россиян отечественной маркой авто

По итогам января-июля 2023 года самой популярной у россиян отечественной маркой автомобиля стала Lada — на ее долю пришлось 97 процентов спроса. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на результаты исследования аналитиков «СберАвто».

Высоко востребованными у клиентов площадки оказались модели Granta, Vesta и Largus. Оставшиеся три процента пришлись на марки УАЗ, ГАЗ и «Москвич». Медианная стоимость отечественных машин в январе-июле составила 820 тысяч рублей, уточнили аналитики.

Самым высоким спросом машины российского производства пользовались у жителей Самарской области (11 процентов от общего объема продаж), Москвы (7 процентов), Республики Татарстан (6 процентов), Республики Башкортостан (5 процентов) и Пермского края (5 процентов), заключили эксперты.

Ранее аналитики агентства «Автостат» сообщили, что самой популярной у россиян моделью автомобиля стала Lada Granta. С 24 по 30 июля было продано в общей сложности 4240 машин семейства. На втором месте по востребованности оказался китайский кроссовер Chery Tiggo 7 PRO Max (1271 штука), а тройку лидеров замкнул еще один автомобиль из КНР — OMODA C5 (1171 авто).