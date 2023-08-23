Россияне рекордно потратились на покупку автомобилей

«Открытие» и «Автостат»: россияне потратили на новые авто почти ₽273 млрд в июле

В июле суммарные затраты россиян на покупку новых автомобилей составили почти 273 миллиарда рублей, что стало рекордным показателем за последние два года. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитиков «Открытие Авто» и агентства «АВТОСТАТ» (имеются в распоряжении «Ленты.ру»).

По сравнению с июнем траты россиян выросли на 16,7 процента, а год к году показатель увеличился в 3,1 раза. В целом по итогам второго месяца лета в стране было продано 95,7 тысячи новых легковых автомобилей. Для сравнения, в июне показатель находился на уровне 82,4 тысячи штук, а в июле 2022-го — на отметке 35,6 тысячи. Таким образом, год к году продажи выросли в 2,7 раза.

Особой популярностью у россиян в июле пользовались китайские автомобили. На их долю пришлось 55,1 процента суммарных затрат граждан (150,1 миллиарда рублей), что также стало рекордным показателем. По продажам в реальном выражении авто из КНР также стали лидерами рынка (49,5 тысячи штук). На втором месте по уровню востребованности оказались российские машины (30,1 тысячи), а замкнули тройку с большим отставанием корейские авто (шесть тысяч).

В середине июля Bloomberg сообщил, что Россия стала крупнейшим зарубежным рынком для сбыта китайских автомобилей. С января по май КНР отправила в страну рекордные 287 тысяч новых авто.