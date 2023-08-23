Отсутствие проблем с иностранными самолетами в России объяснили

Reuters: с начала санкций в Россию ввезли авиадеталей минимум на $1,2 млрд

Российские авиакомпании активно используют зарубежные детали для своих самолетов, закупая их в обход санкций. К такому выводу пришли журналисты агентства Reuters, которые изучили таможенную статистику в период с мая прошлого года по конец июня 2023-го.

Всего было поставлено оборудования на сумму 1,2 миллиарда долларов, хотя данные выглядят заниженными. Ведь закупать комплектующие за рубежом могли и компании, не связанные с перевозчиками, а затем уже продавать их внутри страны.

По оценке издания, именно устойчивым параллельным импортом объясняется отсутствие видимых проблем с самолетами иностранного производства спустя полтора года после того, как российским авиакомпаниям отказали в обслуживании лайнеров и поставке деталей. Завозить удавалось не только такие мелочи, как кофеварки, телефонные трубки для стюардесс, сиденья для туалетов, но и клапаны давления в салоне, дисплеи кабины и шасси, навигационные системы.

Чаще всего детали попадали в Россию через Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Турцию, Китай, Киргизию, которые не поддержали санкции и теперь выступают шлюзами для поставок.

Руководитель московского авиационного аналитического центра «Авиапорт» Олег Пантелеев рассказал, что в первые месяцы после санкций у перевозчиков был шок, но через два-три месяца начали появляться каналы доставки. К концу года желающих продавать детали стало достаточно, что позволило даже снизить стоимость закупок.

По оценке агентства, сложное техническое оборудование как минимум в отдельных случаях приходит в Россию подержанным. Например, прибор от Northrop Grumman был изготовлен в 2008 году, после чего использовался на разных самолетах, в том числе в Саудовской Аравии. Сама компания отрицает поставки новых устройств в Россию.

Ранее сообщалось, что структура «Газпрома» и «Роскосмос» заинтересовались покупкой старых самолетов Ту-204-300, которые были выпущены еще в 2004-2005 годах и сейчас находятся не в состоянии летной годности. Причиной для такого интереса стала невозможность купить иностранные самолеты, хотя они дешевле и проще в эксплуатации, а на восстановление российских лайнеров требуются миллиарды рублей.