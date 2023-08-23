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10:25, 23 августа 2023Экономика

«Газпром» собрался купить разобранный российский самолет для VIP-перевозок

«Ъ»: «Роскосмос» и «Газпром» из-за нехватки самолетов могут купить старые Ту-204

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

Структура «Газпрома» и «Роскосмос» заинтересовались покупкой старых самолетов Ту-204-300, которые были выпущены еще в 2004-2005 годах и сейчас находятся вне летной годности. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает «Коммерсантъ».

В настоящее время лайнеры принадлежат ИФК (лизинговая компания, входящая в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК), которая пыталась продать их с 2021 года. Оба борта находятся в разобранном состоянии, их восстановление один из собеседников издания оценивает в 2 миллиарда рублей, другие — в 3,5-4 миллиарда.

«Газпром» намерен купить самолет для перевозки топ-менеджеров, то есть предполагается и значительное изменение салона. «Роскосмосу» Ту-204 нужен для отправки персонала на космодромы. Заинтересованность в старых самолетах, которые в плане эффективности не могут конкурировать с иностранной техникой, связана с нехваткой более современных бортов.

Доводить лайнеры до летной годности планируется на площадке «УЗГА-Инжиниринг» в Ульяновске. Работы предполагается завершить в 2024 году. Кроме того, ИФК хочет восстановить и продать два Ту-204-100, три Ту-214 и два Ил-96. На их восстановление в прошлом году из бюджета выделили 15,3 миллиарда рублей.

В «Ростехе» подтвердили, что планы по покупке еще одного Ту-204 или Ту-214 имеются. В «Газпром авиа», которая эксплуатирует авиапарк «Газпрома», отказались подтвердить обсуждение. В свою очередь, в «Ростехе» (контролирует ОАК) отметили, что готовы комментировать сделки только после того, как они состоятся. Источник в авиастроительной отрасли пояснил, что обсуждения идут, но конкретных договоренностей стороны пока не достигли.

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В материале отмечается, что Ту-204 потребляет больше топлива, чем современные лайнеры, у него имеются специфические требования к взлетно-посадочной полосе, а для управления им необходимо три человека. С другой стороны, самолет не зависит от иностранных компонентов, так что его обслуживание не пострадает в случае ужесточения санкций.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил о планах по увеличению выпуска новых Ту-214 в два раза — с 10 до 20 лайнеров в год. На эти цели правительство выделило дополнительно 41,8 миллиарда рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ), а также облигационные займы примерно на такую же сумму от «Ростеха». В компании посчитали возможным удвоить выпуск с 2027 года.

В июле первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков признал, что России приходится строить не совсем конкурентные самолеты, потому что иначе не на чем будет летать.

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    Платон Щукин
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