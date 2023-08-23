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19:02, 23 августа 2023Из жизни

93-летний холостяк решил сыграть свадьбу со встреченной 64 года назад женщиной

93-летний холостяк из США решил жениться на женщине, встреченной 64 года назад

Кадр: Eyewitness News ABC7NY / YouTube

Убежденный холостяк из США решил жениться в 93 года. Как сообщает KSNB Local, его избранницей стала встреченная 64 года назад женщина.

Джо Потензано из штата Нью-Джерси собрался сыграть свадьбу с 83-летней вдовой Мэри Элкинд. По его словам, он решился на брак, потому что ощутил «одиночество, которое приходит вместе с 90-м днем рождения».

Джо встретил будущую жену в 1959 году на свадьбе сестры. Потензано был шафером, а Элкинд — подружкой невесты. В то время им не удалось познакомиться ближе: вскоре после свадьбы Потензано отправился в армию, а Элкинд стала балериной в Radio City Music Hall. Впоследствии они иногда встречались во время семейных праздников, но лишь в 2022 году Джо пригласил старую знакомую на чашечку кофе.

Несколько моих друзей заявили, что я сошел с ума. «Почему ты собрался жениться на ней? Какой смысл жениться в таком возрасте?»

Джо Потензаножених

Потензано рассказал, что предложение далось ему непросто, так как раньше он никогда этого не делал, однако признался, что действительно влюбился в Элкинд, а она полюбила его, так что ничего удивительно в их женитьбе нет. Они планируют сыграть свадьбу в октябре.

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    Антонина Черташ
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