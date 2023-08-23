Названы наиболее раздражающие окружающих ошибки в поведении туристов

Travel Daily: громкое поведение названо наиболее раздражающей привычкой туристов

Авторы Глобального исследования настроений и безопасности путешественников 2023 назвали наиболее раздражающие окружающих ошибки в поведении туристов. Об этом пишет портал Travel Daily Media.

По данным источника, большинство участников опроса (27 процентов) признались, что самой неприятной привычкой путешественников является слишком громкое поведение. В то же время 26 процентов респондентов отметили, что их возмущает, когда туристы не хотят пробовать местную кухню или следовать местным обычаям.

Кроме того, 18 процентов раздражает ожидание приезжих, что местные жители будут разговаривать на их языке. Менее 10 процентов опрошенных заявили, что их больше всего возмущают туристы, которые носят откровенную, оскорбительную или потертую одежду.

«Когда вы посещаете новую страну, очень важно уважать местную культуру и обычаи. Поведение туриста может рассматриваться как оскорбление местных жителей. Путешественникам следует заранее узнать и понять детали обычаев и культуры места назначения», — подчеркнул старший менеджер по обеспечению безопасности в The Global Rescue Companies Хардинг Буш.

Ранее сообщалось, что две итальянки устроили откровенную съемку напротив Колизея в Риме и вызвали гнев пользователей сети. Модели надели откровенные корсеты, которые едва прикрывали грудь, и черные мини-юбки. Они позировали около популярной достопримечательности, демонстрируя свою фигуру и привлекая внимание проходящих мимо туристов.