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14:24, 23 августа 2023Ценности

Парикмахер раскрыла портящую волосы распространенную ошибку в уходе

Кадр: @SHANNONVANFLEET / TikTok

Парикмахер Шеннон с никнеймом shannonvanfleet раскрыла портящую волосы распространенную ошибку в уходе. Соответствующую информацию она опубликовала в своем TikTok.

Инфлюэнсерша заявила, что расчесывание локонов по направлению сверху вниз наносит урон их структуре. Она пояснила, что данный метод еще больше спутывает пряди и формирует их в один большой узел. Вместо этого специалистка посоветовала распутывать волосы гребнем, начиная снизу, а затем переходить от середины волос до макушки.

Пользователи сети оценили рекомендацию эксперта в комментариях под постом. «Лучший трюк с волосами», «Спасибо вам за совет», «А мне казалось, что все это знают», — написали они.

Ранее в августе стилист-парикмахер Станислава Милосская назвала россиянам самую модную стрижку на осень 2023 года. Эксперт заявила, что актуальной прической в грядущем сезоне станет каре. При этом она посоветовала присмотреться к его различным интерпретациям.

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    Екатерина Ештокина
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