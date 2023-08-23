Парикмахер раскрыла портящую волосы распространенную ошибку в уходе

Парикмахер Шеннон с никнеймом shannonvanfleet раскрыла портящую волосы распространенную ошибку в уходе. Соответствующую информацию она опубликовала в своем TikTok.

Инфлюэнсерша заявила, что расчесывание локонов по направлению сверху вниз наносит урон их структуре. Она пояснила, что данный метод еще больше спутывает пряди и формирует их в один большой узел. Вместо этого специалистка посоветовала распутывать волосы гребнем, начиная снизу, а затем переходить от середины волос до макушки.

Пользователи сети оценили рекомендацию эксперта в комментариях под постом. «Лучший трюк с волосами», «Спасибо вам за совет», «А мне казалось, что все это знают», — написали они.

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