Нутрициолог назвала безопасное для здоровья количество бананов в день

Нутрициолог Гусакова: без вреда можно есть не более двух бананов в день

Бананы содержат полезные витамины и микроэлементы, но их нужно употреблять умеренно, рассказала нутрициолог Вероника Гусакова. Безопасное для здоровья количество бананов в день она назвала в беседе с NEWS.ru.

По ее словам, этот фрукт особенно полезен для людей с артритом и астмой, поскольку в нем много витамина B6. «Высокое содержание витамина B6 помогает снизить воспаление в организме и улучшить работу иммунной системы. Калий способствует укреплению костей и суставов, поддерживает работу почек и отвечает за водный баланс в организме», — объяснила Гусакова.

Она подчеркнула, что калорийность бананов значительно выше, чем у ягод и большинства фруктов, и потому без вреда для фигуры можно съесть не более двух штук в день. При этом в зрелых бананах, продолжила она, сахара больше. «Чем более зрелый плод, тем выше будет гликемический индекс, тем сильнее инсулиновый ответ на употребление бананов. В зеленом банане содержится 3,2 граммов сахара, а в спелом — около 12 граммов», — добавила специалист.

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