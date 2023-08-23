Байдена упрекнули в недооценке решимости России

Экономист Сакс: Байден недооценил решимость России защищать интересы по Украине

Президент США Джо Байден недооценивает решимость России защищать свои интересы по Украине и НАТО. В этом американского политика упрекнул экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс, его выступление доступно на YouTube.

По его словам, Россия не могла согласиться на подталкивания Украины в НАТО по вполне предсказуемой и понятной причине. Тем не менее Вашингтон воспринял действия Москвы как блеф, решив, что Россия может только подчиниться воле США, заявил Сакс.

«Но этого не произошло, Байден, к сожалению, не очень умный человек, и его команда не очень умна. [Экс-президент США Барак] Обама был умнее Байдена. Итак, Обама уже понял в 2014 году — не обострять ситуацию», — ответил экономист.

При этом он добавил, что лично звонил в Белый дом и призвал вести переговоры дальше, на что эксперту ответили отрицательно.

Ранее официальные лица США предупредили Вооруженные силы Украины о неминуемой паузе в попытке контрнаступления. Также приводится мнение аналитиков, что ударные силы Украины могут выдохнуться к середине или концу сентября.