Токаев поблагодарил Байдена за приглашение на встречу с лидерами Средней Азии

Токаев поблагодарил Джо Байдена за приглашение на саммит с лидерами Средней Азии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился в Астане с председателем комитета Сената США по национальной безопасности и делам правительства Гэри Питерсом. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

В ходе беседы с Питерсом Токаев выразил благодарность президенту Соединенных Штатов Джо Байдену за приглашение на первый саммит лидеров государств Средней Азии и США, который будет проходить в формате «С5+1» на площадке Генассамблеи ООН в сентябре.

«Соединенные Штаты всегда были нашим стратегическим партнером в сферах укрепления глобальной безопасности, нераспространения ядерного оружия, обеспечения экономической устойчивости и продвижения демократических ценностей. Я думаю, что нам удалось многого достичь, но, тем не менее, нужно идти дальше для укрепления взаимного сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес», — добавил президент.

Питерс в свою очередь поблагодарил Токаева за возможность обсудить главные вопросы укрепления взаимоотношений между Вашингтоном и Астаной. «Центральная Азия является важной частью мира, и Казахстан выступает ключевой страной в регионе Центральной Азии. Поэтому мы хотим убедиться, что у нас есть возможности для дальнейшей совместной работы. Я полагаю, президент Байден разделяет это мнение, и он будет рад встретиться с вами в Нью-Йорке в ближайшее время. Это поможет нам продолжать работу над укреплением наших отношений», — отметил он.

Ранее Токаев поблагодарил Байдена за помощь в укреплении безопасности Средней Азии и высказался о развитии стратегического партнерства между Казахстаном и США.