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16:40, 23 августа 2023Путешествия

Популярный российский тревел-блогер попал в реанимацию в Мексике

Baza: блогер Илья Бондарев попал в реанимацию после аварии в Мексике

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Популярный российский тревел-блогер и путешественник Илья Бондарев попал в реанимацию после аварии в Мексике. Об этом сообщает в Telegram издание Baza.

Источник уточняет, что ДТП произошло в городе Сан-Кристобаль-де-лас-Касас. Автомобиль, в котором находились блогер и его подруга Карина Башарова, стоял на обочине, и в него на полной скорости врезалась фура. По предварительным данным, у нее могли отказать тормоза.

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Оба пассажира легкового автомобиля доставлены в реанимацию. Их состояние оценивается как тяжелое. У Бондарева диагностирован перелом черепа и обнаружен застрявший в мозге осколок кости, а у Башаровой — сильные повреждения головы.

Ранее сообщалось, что австралийский турист попал в ДТП на мотоцикле в Индонезии и задолжал за лечение 370 тысяч долларов (более 35 миллионов рублей) из-за одной ошибки. В медицинском центре Бали пострадавший получил необходимую помощь и после экстренной операции был доставлен в родной город в Австралии. Там его родные выяснили, что Гиббс не внес пункт о ДТП с мотоциклами в туристическую страховку.

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    Марина Черняк
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