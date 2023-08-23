Президент ЮАР поблагодарил Путина за поддержку женщин

Президент ЮАР Рамафоса поблагодарил Путина за поддержку расширения прав женщин

Президент ЮАР Сирил Рамафоса поблагодарил своего российского коллегу Владимира Путина за поддержку женщин и его усилия по реформированию мировой финансовой системы. Об этом сообщает ТАСС.

«Спасибо вам за ваши соображения (...) о поддержке расширения прав и возможностей женщин, которая должна быть усилена. Кроме того, вы прокомментировали реформирование международной финансовой системы. Этот вопрос страны БРИКС также не должны упускать», — отметил президент ЮАР.

Также он выразил благодарность Путину за его слова о необходимости поддерживать малые и средние предприятия в странах Глобального Юга. Соответствующие заявления южноафриканский лидер сделал в рамках пленарной сессии саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), который проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа.

Ранее Путин призвал расширить роль женщин в делах стран БРИКС. В частности, российский лидер заявил о полной поддержке предложения южноафриканских коллег об организации отдельной министерской встречи по делам женщин.