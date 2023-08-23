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12:54, 23 августа 2023Мир

Китайский политзаключенный бежал в Южную Корею на гидроцикле

WP: бежавший из КНР на гидроцикле сравнивал Си Цзиньпина с Гитлером
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Justin Heap / Unsplash

На побережье Южной Кореи был обнаружен политический заключенный из Китая, который пересек на гидроцикле 321 километр. Об этом стало известно Washington Post.

По сообщению южнокорейского правозащитника Ли Дэсона, политзаключенный — этнический кореец из Китая по имени Квон Пхен (по-китайски — Куан Пинг). «Сейчас Квон находится в добром здравии и хорошем настроении», — отметил правозащитник.

Задержавшая беженца береговая охрана отметила высокую подготовку к побегу. Помимо необходимого для поездки запаса топлива, Квон бежал в спасательном шлеме, жилете, а также имел с собой бинокль и компас. Сейчас рассматривается его заявка на предоставление политубежища в США или Канаде.

В 2017 году Квона посадили в тюрьму за «оскорбление государственной власти». Он опубликовал фото в соцсети, где сравнил председателя КНР Си Цзиньпина с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером. После 18 месяцев заключения Квона освободили с запретом на пересечение границы.

Ранее Южная Корея выдала России обвиняемого в финансировании террористов. По данным МВД России, из Республики в сопровождении сотрудников Интерпола депортировали Шакиржона Улпиджанова. Выяснилось, что с территории Южной Кореи он отправлял деньги участнику террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). На эти деньги организация приобретала огнестрельное оружие.

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    Максим Габриелян
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