Китайский политзаключенный бежал в Южную Корею на гидроцикле
На побережье Южной Кореи был обнаружен политический заключенный из Китая, который пересек на гидроцикле 321 километр. Об этом стало известно Washington Post.
По сообщению южнокорейского правозащитника Ли Дэсона, политзаключенный — этнический кореец из Китая по имени Квон Пхен (по-китайски — Куан Пинг). «Сейчас Квон находится в добром здравии и хорошем настроении», — отметил правозащитник.
Задержавшая беженца береговая охрана отметила высокую подготовку к побегу. Помимо необходимого для поездки запаса топлива, Квон бежал в спасательном шлеме, жилете, а также имел с собой бинокль и компас. Сейчас рассматривается его заявка на предоставление политубежища в США или Канаде.
В 2017 году Квона посадили в тюрьму за «оскорбление государственной власти». Он опубликовал фото в соцсети, где сравнил председателя КНР Си Цзиньпина с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером. После 18 месяцев заключения Квона освободили с запретом на пересечение границы.
Ранее Южная Корея выдала России обвиняемого в финансировании террористов. По данным МВД России, из Республики в сопровождении сотрудников Интерпола депортировали Шакиржона Улпиджанова. Выяснилось, что с территории Южной Кореи он отправлял деньги участнику террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). На эти деньги организация приобретала огнестрельное оружие.