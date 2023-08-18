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08:56, 18 августа 2023Силовые структуры

Южная Корея выдала России обвиняемого в финансировании террористов

МВД: Южная Корея выдала России обвиняемого в финансировании террористов ИГ

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Южная Корея выдала России обвиняемого в финансировании террористов. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, из Республики в сопровождении сотрудников Интерпола депортировали Шакиржона Улпиджанова. Выяснилось, что с территории Южной Кореи он отправлял деньги участнику террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). На эти деньги организация приобретала огнестрельное оружие.

В марте Улпиджанова задержали в Южной Кореи. Генеральная прокуратура РФ дала поручение депортировать разыскиваемого.

Скоро фигуранта доставят в Москву. Возбуждено дело по статье 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»).

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону мужчине дали пять с половиной лет за перевод тысячи долларов члену ИГ.

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    Екатерина Власова
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