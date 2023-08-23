Спросу на энергоносители в Китае предрекли снижение

Аналитик Рыков: спрос на энергоносители в Китае может сократиться

Восстановление экономики Китая оказалось медленнее, чем планировалось. Кроме того, сокращается основной рынок страны в США и Европе. Эти два фактора могут привести к определенному торможению экономики КНР и падению спроса на энергоносители. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков.

«Все ожидали более быстрого восстановления китайской экономики после коронавируса, но оно оказалось значительно более ленивым. Это отразилось и на общем торможении мировой экономики, и на спросе на нефть. Этот первый момент, судя по всему, сигнализирует о том, что экономика страны больше не будет расти так быстро, как раньше», — сказал Рыков.

Аналитик также указал на сокращение основного рынка Китая в ЕС и США ввиду геополитического противоборства КНР и Штатов. По этой причине Рыков считает логичным то, что рост экономики страны постепенно будет замедляться. Пока этот тренд не кажется критичным, но он может оказаться более опасным в случае реализации сценария стагнации мировой экономики.

«В принципе, этот тренд уже существует, но еще не развился. Спрос на энергоносители в Китае тоже может снижаться, что отразится и на экспортных потоках из России. Но, во-первых, резкого сокращения закупок не предвидится. А, во-вторых, Россия может защититься от такого сценария путем расширения стран, которым она поставляет энергоресурсы», — заключил аналитик.

Ранее сообщалось о падении мировых цен на нефть на 1.4 процента за сутки. Это связывают с неопределенной ситуацией в экономике Китая, которая ведет себя хуже ожидаемого.