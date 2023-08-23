Мировые цены на нефть перешли к падению

Стоимость сорта нефти Brent опустилась до 83 долларов за баррель

С начала недели нефтяные котировки демонстрируют тенденцию к снижению. По состоянию на середину дня среды, 23 августа, стоимость марки Brent опустилась 83 долларов за баррель, хотя еще в понедельник поднималась почти до 86 долларов. За сутки октябрьский фьючерс потерял 1,4 процента, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Нефть WTI опускается до 78,4 доллара за баррель, в начале недели она торговалась по 81,6 доллара. На стоимость сырья давит неопределенная ситуация в Китае, экономика которого ведет себя значительно хуже ожиданий.

Также постепенно завершается обещанное Россией в августе сокращение морского экспорта на 500 тысяч баррелей в сутки. В сентябре сокращение составит уже 300 тысяч баррелей, то есть рынок получит 200 тысяч баррелей в сутки дополнительно.

Нефтяные котировки росли с начала июля, когда Саудовская Аравия объявила о дополнительных мерах по поддержанию рынка. На максимуме стоимость Brent превышала 88 долларов за баррель, а WTI доходила до 85 долларов.