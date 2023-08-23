Рыбаки поймали на удочку четырехметрового крокодила

Suarasarawak: в Малайзии рыбаки поймали крокодила длиной четыре метра

В Малайзии рыбаки поймали на удочку крокодила длиной более четырех метров. Об этом сообщает Suarasarawak.

Капитан Тан Ю Хок сообщил, что это самый крупный крокодил, когда-либо пойманный в реке Мату. Вес рептилии составил около тонны. Огромную тушу отправили в город Сибу.

Река Мату — единственное место обитания крокодилов в регионе. Местные жители часто видят этих рептилий, особенно в жаркую погоду и во время отлива.

Представители властей призвали жителей быть осторожными и сообщать, если они заметят опасных животных. «Лучше не предпринимать никаких действий самостоятельно, так как это опасно и рискованно», — подчеркнул местный депутат Датук Др Джуанда Джая.

Ранее сообщалось, что крокодил длиной 3,5 метра схватил за руку опытного сафари гида и утащил его в реку. Мужчине удалось выжить.