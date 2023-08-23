Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:48, 23 августа 2023Из жизни

Рыбаки поймали на удочку четырехметрового крокодила

Suarasarawak: в Малайзии рыбаки поймали крокодила длиной четыре метра

Фото: Thomas Couillard / Unsplash

В Малайзии рыбаки поймали на удочку крокодила длиной более четырех метров. Об этом сообщает Suarasarawak.

Капитан Тан Ю Хок сообщил, что это самый крупный крокодил, когда-либо пойманный в реке Мату. Вес рептилии составил около тонны. Огромную тушу отправили в город Сибу.

Река Мату — единственное место обитания крокодилов в регионе. Местные жители часто видят этих рептилий, особенно в жаркую погоду и во время отлива.

Материалы по теме:
«Атака на человека, она молниеносная» Люди и медведи чаще угрожают друг другу на Диксоне. Что происходит на этом острове?
«Атака на человека, она молниеносная»Люди и медведи чаще угрожают друг другу на Диксоне. Что происходит на этом острове?
16 сентября 2022
Белого медведя с застрявшей в пасти банкой сгущенки спасли. Что известно об операции, за которой следила вся Россия?
Белого медведя с застрявшей в пасти банкой сгущенки спасли.Что известно об операции, за которой следила вся Россия?
21 июля 2022
Банка сгущенки застряла в пасти медведя и едва не убила его. Как дикие животные в России страдают от мусора?
Банка сгущенки застряла в пасти медведя и едва не убила его.Как дикие животные в России страдают от мусора?
21 июля 2022

Представители властей призвали жителей быть осторожными и сообщать, если они заметят опасных животных. «Лучше не предпринимать никаких действий самостоятельно, так как это опасно и рискованно», — подчеркнул местный депутат Датук Др Джуанда Джая.

Ранее сообщалось, что крокодил длиной 3,5 метра схватил за руку опытного сафари гида и утащил его в реку. Мужчине удалось выжить.

Что думаешь? Оцени!
    Алиса Дмитриева
    Обсудить
    Последние новости

    Над Черным морем заметили рекордное количество самолетов-разведчиков

    Глава IIHF навал последствия для ЦСКА в случае игры за него Федотова

    Бразилия пожелала подключиться к усилиям по урегулированию ситуации на Украине

    Китайский политзаключенный бежал в Южную Корею на гидроцикле

    Россиян с бессонницей призвали отказаться от одного продукта

    Двум крупнейшим экономикам Евросоюза предрекли проблемы

    Москвичей предупредили о преждевременном наступлении осени

    Рыбаки поймали на удочку четырехметрового крокодила

    Вылетевший из Москвы самолет экстренно вернулся обратно

    Стало известно об отставке заместителя главкома ВКС России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости