Участница популярного реалити-шоу на ТНТ рассказала о не попавших в эфир сценах

Участница шоу «Выжить в Дубае» Татарченкова: вне камер мы играли в «Крокодила»

Участница популярного реалити-шоу «Выжить в Дубае» на канале ТНТ Ангелина Татарченкова рассказала, какие сцены со съемок не попали в эфир. В интервью для радиостанции «Джем FM» она вспомнила, что одним из них стал эпизод, когда участники передачи играли в «Крокодила».

По словам Татарченковой, в один из первых дней съемок «Выжить в Дубае» участники проекта собрались вне камер и, чтобы поближе познакомиться, и поиграли в «Крокодила». Она отметила, что благодаря игре она и другие герои программы, в том числе звезды, смогли лучше узнать друг друга.

Участница передачи добавила, что по телевизору не показали сцену ее разговора со звездой веб-сериала «Непосредственно Каха» Артемом Калайджяном. По признанию Татарченковой, ее тронул рассказ актера о том, как он начинал строить карьеру.

Ранее другой участник шоу «Выжить в Дубае» Сергей Лаптев рассказал, какое испытание на проекте стало для него самым сложным. Он заявил, что тяжелее всего ему далось задание, где надо было колоть лед в пустыне.

Шоу «Выжить в Дубае» стартовало на канале ТНТ 25 июня. В эфире программы команда знаменитостей и команда обычных людей соревнуются в пустыне за денежный приз. Ведущими передачи стали гимнастка Ляйсан Утяшева и комик Павел Воля.