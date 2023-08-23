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11:06, 23 августа 2023Путешествия

Отдыхавшая в Италии россиянка оказалась в больнице из-за жуткой жары

Российская туристка оказалась в больнице в Италии и получила бесплатное лечение

Фото: Mufid Majnun / Unsplash

Отдыхавшая в Италии с дочерью россиянка оказалась в больнице с высоким давлением из-за жуткой жары и получила бесплатное лечение. Об этом она рассказала в беседе с TourDom.

Уточняется, что жительница Подмосковья Татьяна приехала на Сицилию погостить у друга-итальянца. Она почувствовала недомогание во время поездки в горы в 40-градусную жару. Сопровождавший ее мужчина отвез женщину в ближайший медпункт, где россиянку приняли без очереди.

«Мне померили давление — верхнее значение оказалось больше 200 единиц. Поскольку я была почти без сознания, мне оказали первую помощь — поставили катетер в руку и ввели нужный препарат», — сказала Татьяна.

Позже женщину перенаправили в местный госпиталь, где ее обследовал кардиолог. Кардиограмма путешественницы оказалась в пределах нормы. «Местные пациенты просто пропустили меня вперед, видя, что мне совсем плохо. С меня не взяли ни копейки. Кроме того, я была там без документов, но мне помогли. Их я оставила на вилле, которую мы снимали. Мне просто несказанно повезло», — рассказала женщина.

Как только россиянке стало лучше, ее отпустили домой. По ее словам, хорошее отношение к ней в больнице можно объяснить тем, что ее сопровождал итальянец.

Ранее семилетняя российская девочка искупалась в Черном море во время отдыха с родителями и попала в реанимацию из-за ротавируса. Маша приехала с семьей в Лазаревское из Екатеринбурга 14 августа, а спустя несколько дней заболела.

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    Зарина Дзагоева
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