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09:55, 23 августа 2023Забота о себе

Диетолог назвала частые ошибки при переходе на правильное питание

Диетолог Даниэль Смит назвала резкий переход к правильному питанию ошибкой

Фото: Farhad Ibrahimzade / Unsplash

Резкий отказ от привычных продуктов питания и пассивный образ жизни являются наиболее частыми ошибками при переходе на правильное питание, считает диетолог Даниэль Смит. В беседе с изданием Insiderr она назвала причины, мешающие достичь результата при диете.

Чтобы не сорваться с диеты, Смит посоветовала составить план формирования новых пищевых привычек и поэтапно внедрять его. По ее словам, не следует одномоментно вычеркивать из рациона все привычные продукты и заменять их на те, которые считаются более полезными или менее калорийными.

Также при выборе продуктов для правильного питания диетолог призвала не верить на слово производителям, которые называют свою продукцию диетической или полезной. Она рекомендовала изучать состав на упаковке и выбирать продукты, в которых действительно мало сахара и много белков и клетчатки.

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Еще одна частая ошибка новичков, по словам Смит, — начинать диету и продолжать вести пассивный образ жизни. Диетолог уточнила, что ежедневная активность необязательно должна включать тренировки в спортзале: достаточно много гулять или кататься на велосипеде.

Кроме того, Смит призвала, внедряя новые пищевые привычки, прислушиваться к своему телу. Она отметила, что не нужно есть продукты, которые вызывают недомогание или другие неприятные ощущения.

Ранее врач спортивной медицины Екатерина Стрельникова дала рекомендации по правильному питанию женщинам после 50 лет. Она посоветовала употреблять меньше углеводов и следить за количеством жиров в рационе.

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    Екатерина Улитина
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