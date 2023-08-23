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19:28, 23 августа 2023Моя страна

В Волгограде пройдет фестиваль электронной музыки

В Волгограде 26 августа пройдет фестиваль электронной музыки

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

В амфитеатре на Центральной набережной Волгограда устроят проводы лета фестивалем электронной музыки DJ-Fest. Об этом сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгограда.

Мероприятие пройдет 26 августа. Для жителей и гостей города выступят местные диджеи, среди которых DJ NEBER, DJ Uasyafreestyle, DJ YOUNGFLEXER и другие. Все музыканты представят получасовую музыкальную программу.

DJ-Fest начнется в 19:00. Вход на фестиваль свободный.

Ранее сообщалось, что в Городском театре Анапы состоится 32-й фестиваль «Киношок». В 2023 году жюри подготовило четыре конкурсные программы: кинолент для детей «Киномалышок», полнометражных и короткометражных фильмов, а также конкурс телефильмов «ТВ-ШОК».

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    Алиса Удовик
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