В Волгограде пройдет фестиваль электронной музыки

В Волгограде 26 августа пройдет фестиваль электронной музыки

В амфитеатре на Центральной набережной Волгограда устроят проводы лета фестивалем электронной музыки DJ-Fest. Об этом сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгограда.

Мероприятие пройдет 26 августа. Для жителей и гостей города выступят местные диджеи, среди которых DJ NEBER, DJ Uasyafreestyle, DJ YOUNGFLEXER и другие. Все музыканты представят получасовую музыкальную программу.

DJ-Fest начнется в 19:00. Вход на фестиваль свободный.

Ранее сообщалось, что в Городском театре Анапы состоится 32-й фестиваль «Киношок». В 2023 году жюри подготовило четыре конкурсные программы: кинолент для детей «Киномалышок», полнометражных и короткометражных фильмов, а также конкурс телефильмов «ТВ-ШОК».

