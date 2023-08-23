В московском районе построят и реконструируют семь километров дорог

Собянин: в районе Коммунарки построят и реконструируют семь километров дорог

В московском районе Коммунарка построят и реконструируют семь километров дорог. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram.

«Утвердили проект строительства и реконструкции семи километров дорог в районе Коммунарки на участке от Бачуринской до Бартеневской улицы», — рассказал глава города.

В рамках работ проложат дорогу длиной в два километра, которая соединит поселение Сосенское и район Южное Бутово, а также построят съезды на Бачуринскую улицу в сторону Калужского шоссе, улицу Эдварда Грига и автодорогу «Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе». В результате в городе появятся новые маршруты с выездом на Калужское шоссе и к станциям метро «Бульвар Адмирала Ушакова» и «Улица Горчакова».

На участке от Бачуринской улицы до улицы Поляны возведут 260-метровый путепровод. Специалисты реконструируют прилегающую улично-дорожную сеть, обустроят наземные переходы, современные остановки, тротуары и велодорожки. На территории заменят инженерные коммуникации и проложат инженерные сети.

Ранее Собянин сообщил, что в Москве появится еще одна дорога — ее построят между Северным и Северо-Восточным округами столицы. Транспортная связка пройдет между Дмитровским и Алтуфьевским шоссе — сейчас они разделены путями МЦД-1.