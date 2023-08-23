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16:21, 23 августа 2023Из жизни

Девушку и ее любовника на несколько часов привязали к столбу за внебрачную связь

В Индии пару привязали к столбу в наказание за внебрачную связь

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

В индийском штате Трипура толпа привязала любовников к столбу в наказание за внебрачную связь. Об этом сообщает The Indian Express.

Инцидент произошел в деревне близ города Белония. Местные жители решили, что один из их соседей изменяет жене с приезжей девушкой, которая гостила у родственников. Они схватили обоих, привязали их к фонарному столбу и привели туда жену схваченного мужчины.

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К тому времени, когда на месте происшествия появились полицейские и освободили пару, прошло несколько часов. В результате произошедшего мужчина получил травмы. Ни он, ни его жена, ни пострадавшая девушка пока не подавали заявления в полицию.

Ранее сообщалось, что мужчина разоблачил измену соседки, потому что она слишком громко занималась сексом с любовником и мешала ему спать.

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    Алиса Удовик
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