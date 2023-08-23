Девушку и ее любовника на несколько часов привязали к столбу за внебрачную связь

В Индии пару привязали к столбу в наказание за внебрачную связь

В индийском штате Трипура толпа привязала любовников к столбу в наказание за внебрачную связь. Об этом сообщает The Indian Express.

Инцидент произошел в деревне близ города Белония. Местные жители решили, что один из их соседей изменяет жене с приезжей девушкой, которая гостила у родственников. Они схватили обоих, привязали их к фонарному столбу и привели туда жену схваченного мужчины.

К тому времени, когда на месте происшествия появились полицейские и освободили пару, прошло несколько часов. В результате произошедшего мужчина получил травмы. Ни он, ни его жена, ни пострадавшая девушка пока не подавали заявления в полицию.

Ранее сообщалось, что мужчина разоблачил измену соседки, потому что она слишком громко занималась сексом с любовником и мешала ему спать.