Власти Москвы рассказали о результатах работы электросудов за два месяца

Электросуда в Москве перевезли более 135 тысяч пассажиров за два месяца

Столичные электросуда перевезли более 135 тысяч пассажиров за два месяца работы. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

За это время речные электротрамваи совершили 3,5 тысячи рейсов, пройдя свыше 25 тысяч километров. Самой популярной точкой отправления стал причал «Киевский».

«По мере готовности инфраструктуры мы будем поэтапно добавлять новые остановки на первом регулярном речном маршруте», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он напомнил, что до конца года в городе планируют запустить второй маршрут электросудов, который улучшит транспортную доступность районов юга и юго-востока столицы. В акватории Москвы-реки уже установили четыре плавучих причала из высокопрочной стали — она надежно защищает конструкции от внешних повреждений и перепадов температуры.

20 июня президент России Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин запустили движение первого речного электротрамвая в Москве. Водный транспорт на электрическом ходу начал следовать от Киевского вокзала до ЖК «Сердце столицы», длина маршрута — 6,5 километра.