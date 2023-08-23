Зампред Совбеза России Медведев предрек киевским властям скорый бесславный конец

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в своей статье для «АиФ» предрек нынешним киевским властям скорый и бесславный конец.

«Наша сила — не только в оружии и боеприпасах. Мы защищаем справедливость и правду. Свою землю, своих граждан. Тех, кто верит нам и в нас», — заявил он.

По его словам, Россия стремится освободить Украину от преступной власти. Политик выразил уверенность в том, что в скором времени эта цель будет достигнута.

Ранее Медведев рассказал, чем, по его мнению, завершится военный конфликт на Украине. Он выразил уверенность в поражении Киева и отметил, что Украина, которая, по его словам, является искусственно созданным на обломках СССР государством, может исчезнуть с политической карты мира.