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00:55, 23 августа 2023Россия

Зампред Совбеза России предрек киевским властям бесславный конец

Зампред Совбеза России Медведев предрек киевским властям скорый бесславный конец
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев . Фото: Dmitry Medvedev / Globallookpress.com

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в своей статье для «АиФ» предрек нынешним киевским властям скорый и бесславный конец.

«Наша сила — не только в оружии и боеприпасах. Мы защищаем справедливость и правду. Свою землю, своих граждан. Тех, кто верит нам и в нас», — заявил он.

По его словам, Россия стремится освободить Украину от преступной власти. Политик выразил уверенность в том, что в скором времени эта цель будет достигнута.

Ранее Медведев рассказал, чем, по его мнению, завершится военный конфликт на Украине. Он выразил уверенность в поражении Киева и отметил, что Украина, которая, по его словам, является искусственно созданным на обломках СССР государством, может исчезнуть с политической карты мира.

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    Марина Совина
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