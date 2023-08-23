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12:50, 23 августа 2023Экономика

Двум крупнейшим экономикам Евросоюза предрекли проблемы

Bloomberg: состояние экономик Германии и Франции быстро ухудшается

Фото: Philippe Wojazer / Reuters

Предварительные индексы деловой активности (PMI) за август для двух крупнейших экономик ЕвросоюзаГермании и Франции — оказались хуже ожиданий аналитиков. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на оценку S&P Global.

Композитный индекс деловой активности отслеживает состояние производственного сектора и сектора услуг. Его рассчитывают на основе ежемесячных опросов менеджеров по закупкам частных компаний. Если индекс превышает 50 пунктов, это говорит об оживлении деловой активности, а если оказывается ниже этой отметки — об ухудшении экономической ситуации.

В августе сводный индекс для Германии упал до 44,7 пункта с июльских 48,5, достигнув самого низкого уровня с мая 2020 года, и оказался значительно хуже ожиданий аналитиков в 48,3 пункта. Аналогичный показатель для Франции остался на минимальном за 32 месяца июльском уровне 46,6 пункта, хотя экономисты предсказывали достижение более высокой отметки. В то же время PMI в секторе услуг в августе упал третий месяц подряд.

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Эксперты прогнозируют, что ситуация в двух крупнейших экономиках Евросоюза продолжит ухудшаться из-за высокой инфляции и ужесточения денежно-кредитной политики со стороны Европейского Центробанка (ЕЦБ). Спад коснется и других государств региона. «Экономика еврозоны явно не в порядке», — резюмировал экономист компании Natixis Дирк Шумахер.

Германии предрекали дальнейшие трудности еще в середине августа. Тогда в Министерстве экономики и защиты климата ФРГ заявили, что не видят предпосылок для оживления экономики страны и ее перехода к активному росту в среднесрочной перспективе. Так, по итогам июня в стране снизились объемы производства и розничных продаж.

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    Анатолий Акулов
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