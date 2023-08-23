В ЛНР заявили о большом количестве тел бойцов ВСУ под Купянском

Марочко: ВС РФ находят тела бойцов ВСУ на взятых под контроль районах у Купянска

Тела бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) находят российские военные при взятии под контроль позиций на купянском направлении. Об этом заявил подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в ходе взятия под контроль районов Харьковской области и «занятии военнослужащими РФ новых рубежей», которые проходят по линии бывший позиций ВСУ, в большей части случаев обнаруживаются тела и их фрагменты.

«Примечательно, что среди "свежих" тел есть скелетированные трупы, а также фрагменты тел со следами тления», — рассказал он. Марочко предположил, что украинские военные долгое время не эвакуировали погибших сослуживцев, а также вели боевые действия, находясь среди тел.