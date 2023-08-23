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07:56, 23 августа 2023Бывший СССР

В ЛНР заявили об усилении контрольно-пропускного режима в Харьковской области

Марочко заявил об усилении контрольно-пропускного режима в Харьковской области

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские силовики усилили контрольно-пропускной режим в Харьковской области. Его слова приводит РИА Новости.

По словам эксперта, на многих участках дорог в направлении Купянска появились новые блокпосты, где проводится досмотр транспорта и личных вещей граждан, на информационных стендах размещено большое количество фотографий и фотороботов лиц, объявленных в розыск, среди них подавляющее большинство людей — в украинской военной форме.

«Под различными предлогами гражданский автотранспорт, если он направляется в сторону Купянска, разворачивают. Это касается даже тех, кто едет для эвакуации своих родственников», — рассказал Марочко.

Он также уточнил, что на блокпостах тщательно проверяются смартфоны, автомобилистов вынуждают удалить записи с видеорегистраторов, либо изымают карты памяти.

Ранее Марочко сообщил, что ВСУ возводят оборонительные линии на фоне продвижения российских сил в сторону Купянска. По его словам, на восточных окраинах между домами украинские силы активно создают фортификационные сооружения, соединенные траншеями.

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    Марина Совина
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