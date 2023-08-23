Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
06:02, 23 августа 2023Среда обитания

Россиянам дали советы по самостоятельной приемке квартиры

«ВсеИнструменты.ру»: перед приемкой квартиры следует проверить ровность стен

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

До завершения приемки квартиры россиянам следует обратить внимание на состояние стен, системы отопления и другого оборудования. Советы по самостоятельной проверке жилья россиянам дала эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Анна Исаева (материал есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Перед подписанием акта приема-передачи квартиры стоит проверить ровность и целостность стен, полов и потолков, установку системы отопления, надежность сантехники и электрики, а также внимательно осмотреть входную дверь. Если в ходе приемки были выявлены дефекты, следует уведомить о них владельца жилья.

К числу распространенных изъянов Исаева отнесла заедание дверного замка, наличие сколов на радиаторных решетках, вертикальное расположение термоголовки, изношенность труб, полотенцесушителей и кранов, трещины на стенах, неправильную настройку выключателей, заедание звонка и другие.

После проверки квартиры о выявленных нарушениях следует уведомить сотрудника технадзора, в обязанности которого обычно входит приемка недвижимости. У застройщика обычно есть 45 дней, чтобы устранить недочеты. Если же в ходе проверки не было выявлено каких-либо нарушений, можно зафиксировать показания счетчиков и получить ключи от квартиры.

Ранее адвокат Оксана Грикевич рассказала россиянам о способе взыскать с застройщика деньги за недоделки в ремонте. Если по истечении установленного срока они устранены не будут, то дольщик имеет право на возмещение своих расходов. Чтобы избежать приема некачественного жилья, адвокат посоветовала внимательно прочитать договор и проектную документацию перед приемкой недвижимости.

Что думаешь? Оцени!
    Анатолий Акулов
    Обсудить
    Последние новости

    Собянин сообщил о попадании беспилотника в здание «Москвы-Сити»

    ВС России за сутки уничтожили восемь опорных пунктов украинской армии

    Россиянка поехала в Германию и описала дома немцев фразой «нам такое не видать»

    Во Франции подняли вопрос о возобновлении переговоров о членстве Турции в ЕС

    Россиянам дали советы по самостоятельной приемке квартиры

    Фото чека из американского кафе возмутило пользователей сети

    В Турции назвали опасные последствия передачи F-16 Украине

    Украине посоветовали беречь танки Abrams и Leopard

    Китайский шпион выманил данные тысяч британских чиновников

    Собянин рассказал о повреждениях в районе «Москва-Сити» после падения дрона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости