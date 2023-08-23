Россиянам дали советы по самостоятельной приемке квартиры

«ВсеИнструменты.ру»: перед приемкой квартиры следует проверить ровность стен

До завершения приемки квартиры россиянам следует обратить внимание на состояние стен, системы отопления и другого оборудования. Советы по самостоятельной проверке жилья россиянам дала эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Анна Исаева (материал есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Перед подписанием акта приема-передачи квартиры стоит проверить ровность и целостность стен, полов и потолков, установку системы отопления, надежность сантехники и электрики, а также внимательно осмотреть входную дверь. Если в ходе приемки были выявлены дефекты, следует уведомить о них владельца жилья.

К числу распространенных изъянов Исаева отнесла заедание дверного замка, наличие сколов на радиаторных решетках, вертикальное расположение термоголовки, изношенность труб, полотенцесушителей и кранов, трещины на стенах, неправильную настройку выключателей, заедание звонка и другие.

После проверки квартиры о выявленных нарушениях следует уведомить сотрудника технадзора, в обязанности которого обычно входит приемка недвижимости. У застройщика обычно есть 45 дней, чтобы устранить недочеты. Если же в ходе проверки не было выявлено каких-либо нарушений, можно зафиксировать показания счетчиков и получить ключи от квартиры.

Ранее адвокат Оксана Грикевич рассказала россиянам о способе взыскать с застройщика деньги за недоделки в ремонте. Если по истечении установленного срока они устранены не будут, то дольщик имеет право на возмещение своих расходов. Чтобы избежать приема некачественного жилья, адвокат посоветовала внимательно прочитать договор и проектную документацию перед приемкой недвижимости.