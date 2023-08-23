Fox News уличили в цензуре

National Pulse: на Fox News запретили упоминать об интервью Трампа Карлсону

Издание National Pulse уличило американский телеканал Fox News в цензуре. По информации источника, сотрудникам телеканала запретили упоминать об интервью экс-президента Дональда Трампа журналисту Такеру Карлсону.

«Нам буквально запрещено говорить или упоминать об этом», — заявил собеседник издания. В частности, ведущим поступило указание никогда не упоминать о беседе Трампа и Карлсона, а также высказывать свое мнение на этот счет в социальных сетях.