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23:33, 23 августа 2023Интернет и СМИ

Fox News уличили в цензуре

National Pulse: на Fox News запретили упоминать об интервью Трампа Карлсону
Такер Карлсон

Такер Карлсон. Фото: Marco Bello / Reuters

Издание National Pulse уличило американский телеканал Fox News в цензуре. По информации источника, сотрудникам телеканала запретили упоминать об интервью экс-президента Дональда Трампа журналисту Такеру Карлсону.

«Нам буквально запрещено говорить или упоминать об этом», — заявил собеседник издания. В частности, ведущим поступило указание никогда не упоминать о беседе Трампа и Карлсона, а также высказывать свое мнение на этот счет в социальных сетях.

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    Марина Совина
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