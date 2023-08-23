Рядом с галактикой Сомбреро обнаружили активное галактическое ядро

В Среднеатлантическом университете нашли новую галактику с активным ядром

Астрономы Среднеатлантического университета в Испании идентифицировали необычный объект, который оказался галактикой с активным ядром (АЯГ). Об открытии сообщается в препринте, доступном на сайте arXiv.

АЯГ представляют собой компактную область в центрах некоторых галактик, чья яркость превышает яркость самой галактики. Энергия испускается либо за счет активной сверхмассивной черной дыры, либо за счет звездообразования.

Открытие нового АЯГ было совершено в ходе анализа изображений галактики Сомбреро (NGC 4594), которая является спиральной галактикой и расположена в 31 миллионе световых лет от Земли. Ученые определили, что объект, находящийся в ореоле NGC 4594 и ранее классифицированный как кандидат в шаровые скопления может быть спиральной галактикой с перемычкой и с АЯГ в центре.

Дальнейшие исследования показали, что PSO J190.0326-11.6132 представляет собой галактику с доминирующим центральным рукавом, ядром и, возможно, двумя спиральными рукавами с горячими молодыми звездами и пылью. Новооткрытую галактику предложили называть галактикой Ирис.

Галактика с АЯГ может быть гравитационно связана с NGC 4594 и являться ее спутником. В этом случае ее угловой размер достигает около 1000 световых лет. В противном случае расстояние до нее должно составлять около 65 миллионов световых лет, а угловой размер — 71 тысяча световых лет.

