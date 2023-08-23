Президент ЮАР призвал БРИКС продвигать интересы «Глобального Юга»

Президент ЮАР Рамафоса призвал БРИКС продвигать интересы «Глобального Юга»

Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китая, Южно-Африканская Республика) должны совместно отстаивать интересы «Глобального Юга». Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса, пишет РИА Новости.

По его словам, страны БРИКС должны «продвигать интересы "Глобального Юга" и призывать промышленно развитые страны соблюдать свои обязательства по поддержке действий в сфере климата».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что БРИКС утвердился как значимая сила на международной арене. Он добавил, что блок выступает против западной гегемонии и политики неоколониализма в мире.