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13:18, 23 августа 2023Мир

Президент ЮАР призвал БРИКС продвигать интересы «Глобального Юга»

Президент ЮАР Рамафоса призвал БРИКС продвигать интересы «Глобального Юга»
Сирил Рамафоса

Сирил Рамафоса. Фото: Fikile Marakalla / GCIS / XinHua / Globallookpress.com

Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китая, Южно-Африканская Республика) должны совместно отстаивать интересы «Глобального Юга». Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса, пишет РИА Новости.

По его словам, страны БРИКС должны «продвигать интересы "Глобального Юга" и призывать промышленно развитые страны соблюдать свои обязательства по поддержке действий в сфере климата».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что БРИКС утвердился как значимая сила на международной арене. Он добавил, что блок выступает против западной гегемонии и политики неоколониализма в мире.

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    Александр Слабиев
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