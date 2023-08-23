В Госдуме захотели ввести единый стандарт на горячее питание в школах

«Известия»: в Госдуме предложили ввести ГОСТ на горячее питание в школах

В Госдуме захотели ввести ГОСТ на горячее питание для российских школьников. С этим предложением к премьер-министру Михаилу Мишустину обратились депутаты комитета нижней палаты парламента по просвещению и председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, передают «Известия».

Авторы обращения подчеркивают, что в настоящий момент все российские субъекты выполняют программы по улучшению школьного питания. При этом мониторинг выявил в отдельных регионах ряд недостатков, а также увеличение стоимости питания. В документе отмечается, что в отношении детей по всей стране должны соблюдаться равные права.

Политики предлагают установить обязательный стандарт питания, в котором будет прописан единый сбалансированный перечень блюд для разных групп школьников. Для детей с различными хроническими заболеваниями будет составлен отдельный список.

При этом депутаты допустили, что в отдельных субъектах базовые меню могут быть дополнены в зависимости от национальных особенностей, но при условии соблюдения всех установленных стандартом требований.

Как рассказала изданию первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, она регулярно проводит мониторинг питания в российских школах и заметила, что в некоторые дети «буквально остаются голодными». По мнению парламентария, это связано с отсутствия единого стандарта. «Им дают некачественную и невкусную еду, от которой они вынуждены отказываться», — подчеркнула политик.

Ранее российское правительство изменило порядок составления меню для школьников. С 1 мая 2023 года подрядчиков обязали оговаривать содержание рациона детей с руководством образовательных учреждений. Причем делать это нужно отдельно для каждой возрастной группы учащихся. Кроме того, предписано согласовывать диетическое питание, если оно требуется для кого-то из учеников, а также запрещено исключать из меню горячее питание.