Российские военные группировки «Днепр» уничтожили РСЗО «Град» ВСУ под Херсоном

Подразделения группировки «Днепр» Российской армии за сутки уничтожили реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Град» и иные артиллерийские системы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил источник РИА Новости.

«За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на каховском направлении уничтожена РСЗО "Град" с экипажем из трех военнослужащих ВСУ и боекомплектом», — рассказал он. Также российским военным удалось ликвидировать три украинских 120-миллиметровых миномета и гаубицу Д-30.

Ранее журнал Forbes сообщил, что недавно отправленная на фронт 82-я десантно-штурмовая бригада из стратегического резерва ВСУ уже теряет технику. Уточняется, что подразделение «списало» минимум две из около 20 машин M1132, которые являются разминирующими версиями бронетранспортеров Stryker.