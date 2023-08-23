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11:53, 23 августа 2023Бывший СССР

Российские военные уничтожили РСЗО «Град» ВСУ под Херсоном

Российские военные группировки «Днепр» уничтожили РСЗО «Град» ВСУ под Херсоном

Подразделения группировки «Днепр» Российской армии за сутки уничтожили реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Град» и иные артиллерийские системы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил источник РИА Новости.

«За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на каховском направлении уничтожена РСЗО "Град" с экипажем из трех военнослужащих ВСУ и боекомплектом», — рассказал он. Также российским военным удалось ликвидировать три украинских 120-миллиметровых миномета и гаубицу Д-30.

Ранее журнал Forbes сообщил, что недавно отправленная на фронт 82-я десантно-штурмовая бригада из стратегического резерва ВСУ уже теряет технику. Уточняется, что подразделение «списало» минимум две из около 20 машин M1132, которые являются разминирующими версиями бронетранспортеров Stryker.

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    Алевтина Запольская
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