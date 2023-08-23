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08:00, 23 августа 2023Бывший СССР

Российский полковник предрек ВСУ проблемы с техникой с приходом осени

Полковник Матвийчук: у поставленной ВСУ техники осенью возникнут проблемы

Фото: Kateryna Klochko / АР

С наступлением осеннего периода переданная Вооруженным силам Украины (ВСУ) западная техника столкнется с рядом проблем, так как многие из ее образцов не готовы к работе при плохих погодных условиях и низких температурах. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Конечно, осенью, когда наступит распутица, Украине будет очень проблематично наступать, тем более, что техника, которая была поставлена Украине, (...) не будет способна выполнять функции, которые ей предназначены при низких температурах и плохих погодных условиях», — объяснил он.

Матвийчук объяснил, что грязь, слякоть и бездорожье будут мешать обеим сторонам конфликта. Однако, по его словам, российская техника полностью готова к ведению боевых действий и в таких условиях.

«Наша техника приспособлена к выполнению задач при низких температурах, для этого есть и специальное топливо, специальная смазка. У ВСУ этого нет: например, прошлой зимой у них перестали стрелять американские танки из-за того, что смазка была рассчитана на работу при температуре не ниже +5 °С», — добавил собеседник «Ленты.ру».

Ранее офицер украинского батальона Михаил заявил, что наступление зимы сильно затруднит боевые действия для ВСУ. Военный выразил опасения, что в скором времени пойдут дожди, а позже настанет зима, прежде чем бойцы успеют прорвать российскую оборону.

«Грязь, затем снег и отсутствие растительности оставят нас на открытом пространстве, все остановится и замрет», — подчеркнул он, добавив, что следующие несколько недель будут решающими и жестокими для него и других украинских бойцов.

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    Кирилл Садовский
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