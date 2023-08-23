Российский храм попал под обстрел со стороны Украины

В Брянской области из-за обстрела ВСУ был поврежден храм в селе Зерново

В Брянской области в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) был поврежден храм Новомучеников и Исповедников Российских в селе Зерново Суземского района. Об этом сообщила Брянская епархия на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Как стало известно, Зерново попало под обстрел 22 августа. По данным епархии, у деревянного храма повреждены остекление и фасад.

Отмечается, что это первый храм Брянской области, поврежденный обстрелом ВСУ.

Ранее дрон-камикадзе упал на территории Горнальского Свято-Николаевского монастыря в Суджанском районе Курской области. По словам губернатора Романа Старовойта, в результате был ранен мальчик. Ребенок получил травмы рук. В сети также были опубликованы кадры с последствиями атаки. На записи видно, что на месте происшествия образовалась воронка диаметром около полуметра.