Состоящие в браке люди перечислили худшие качества тестей и свекров

Мужчины назвали неуважение к дочерям среди худших качеств тестей

Пользователи форума Reddit перечислили качества, которые считают худшими в родителях своих бывших и настоящих супругов. Неприятными воспоминаниями о тестях, тещах, свекрах и свекровях люди поделились в разделе AskReddit.

Одним из таких качеств состоящие в браке мужчины, например, назвали неуважение тестей к дочерям и их образу жизни.

Мой тесть назвал мою жену и трех ее сестер шлюхами в моем же доме. Почему? Они вышли замуж не по католическим обычаям. Мы не говорили шесть лет. Лучшие шесть лет моей жизни Patrick2337 пользователь Reddit

Многие пользователи Reddit сокрушаются, что бабушки и дедушки игнорируют наличие внуков или уделяют им недостаточно внимания.

Моя свекровь не особенно любит наших детей. У нее пятнадцать внуков, и заметно, каких она любит больше и меньше. Мои дети посередине wclure пользовательница Reddit

Сотни лайков собрал комментарий женщины, пожаловавшейся на привычку свекров путешествовать с огромными забитыми чемоданами.

Нужно набить чемоданы, покупать всякую ерунду домой, нести с собой полдюжины чемоданов и сумок, перекладывать вещи, чтобы не было перевеса. И они хотят, чтобы остальные были налегке, чтобы они могли сгрузить лишнее другим Sorry-birthday1 пользовательница Reddit

Ранее на Reddit вспомнили полезные советы об отношениях, которые пользователям давали родственники или знакомые. Одним из лучших правил для отношений многие посчитали совет не воспринимать партнера как должное и всегда выражать благодарность за любые знаки внимания.