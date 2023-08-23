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20:37, 23 августа 2023Забота о себе

Состоящие в браке люди перечислили худшие качества тестей и свекров

Мужчины назвали неуважение к дочерям среди худших качеств тестей

Фото: Jeremias Ybañez / Unsplash

Пользователи форума Reddit перечислили качества, которые считают худшими в родителях своих бывших и настоящих супругов. Неприятными воспоминаниями о тестях, тещах, свекрах и свекровях люди поделились в разделе AskReddit.

Одним из таких качеств состоящие в браке мужчины, например, назвали неуважение тестей к дочерям и их образу жизни.

Мой тесть назвал мою жену и трех ее сестер шлюхами в моем же доме. Почему? Они вышли замуж не по католическим обычаям. Мы не говорили шесть лет. Лучшие шесть лет моей жизни

Patrick2337пользователь Reddit

Многие пользователи Reddit сокрушаются, что бабушки и дедушки игнорируют наличие внуков или уделяют им недостаточно внимания.

Моя свекровь не особенно любит наших детей. У нее пятнадцать внуков, и заметно, каких она любит больше и меньше. Мои дети посередине

wclureпользовательница Reddit
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Сотни лайков собрал комментарий женщины, пожаловавшейся на привычку свекров путешествовать с огромными забитыми чемоданами.

Нужно набить чемоданы, покупать всякую ерунду домой, нести с собой полдюжины чемоданов и сумок, перекладывать вещи, чтобы не было перевеса. И они хотят, чтобы остальные были налегке, чтобы они могли сгрузить лишнее другим

Sorry-birthday1пользовательница Reddit

Ранее на Reddit вспомнили полезные советы об отношениях, которые пользователям давали родственники или знакомые. Одним из лучших правил для отношений многие посчитали совет не воспринимать партнера как должное и всегда выражать благодарность за любые знаки внимания.

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    Александра Лисица
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