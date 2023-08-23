В России заявили о десяти процентах переговоров ВСУ на иностранных языках

Разведка РФ: около 10 процентов переговоров ВСУ ведутся на иностранных языках

Около десяти процентов переговоров в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) ведутся на иностранных языках, что подтверждается радиоперехватами. Об этом сообщил военнослужащий подразделения радиоэлектронной разведки России, передает РИА Новости.

По его словам, в первую очередь это речь иностранцев из США, Великобритании, Германии, Чехии. Перехваты позволили установить, что западные представители в основном играют роль инструкторов, а также ведут в бой украинские подразделения. Однако остается неясным, являются ли они кадровыми военнослужащими или наемниками.

На запорожском направлении доминирует польская речь, уточнил разведчик. «Поляки — военнослужащие, которые не только принимают участие в подготовке ВСУ, но и непосредственное участие в наступательных действиях вместе со штурмовыми отрядами украинских войск», — отметил он.

Ранее российские военные выявили присутствие иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Угледаром в Донецкой народной республике (ДНР).

