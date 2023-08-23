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14:44, 23 августа 2023Экономика

Фрилансеры из России задумались о поиске заказов за рубежом из-за падения рубля

Solar Staff: фрилансеры из России стали искать заказы за рубежом и повышать цены

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Фрилансеры из России стали чаще задумываться о поиске заказов за рубежом или о повышении цен из-за падения рубля. Об этом со ссылкой на данные опроса сервиса Solar Staff сообщает «Коммерсантъ».

По словам авторов исследования, поиск проектов вне России стал особо актуален для фрилансеров, которые живут за рубежом. Кому-то из них приходится заключать контракты с новыми контрагентами или искать заказы с оплатой в евро, долларах или в криптовалюте. Больший интерес к расчетам не в рублях выражают дизайнеры и программисты, однако получить заказы им мешают языковой барьер и отсутствие международного портфолио, а также наличие на рынке специалистов из Индии или Индонезии, которые обходятся дешевле, отмечает глава рекрутингового сервиса Facancy Алена Владимирская.

По данным Solar Staff, за первые шесть месяцев 2023-го суммарный доход фрилансеров в России вырос в полтора раза. На иностранные карты самозанятые выводят порядка 300 тысяч рублей в месяц, а на российские — около 100 тысяч рублей.

В июле Совет Федерации одобрил закон о единой ставке налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для уехавших россиян. Для сотрудников, работающих на российские организации в удаленном режиме, и фрилансеров она составит 13-15 процентов.

Первоначально НДФЛ для удаленщиков собирались увеличить — ранние редакции подразумевали для уехавших сотрудников ставку налога в 30 процентов при утрате налогового президентства (после проживания за рубежом дольше 183 дней за год). Позже документ отозвали, чтобы не усиливать отток кадров за рубеж.

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    Вячеслав Агапов
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