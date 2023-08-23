Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:55, 23 августа 2023Мир

В Турции назвали опасные последствия передачи F-16 Украине

Evrensel: передача F-16 Киеву делает НАТО участницей украинского конфликта

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

США сделали все, чтобы втянуть Европу в украинский конфликт, пишет турецкое издание Evrensel.

По словам автора, Нидерланды и Германия, которые собираются поставить Киеву в общей сложности 61 истребитель F-16, делают НАТО участницей российско-украинского конфликта. Как уточнило издание, политика Запада только обостряет международную ситуацию, приближая мир к ядерной войне.

«Ведущую роль здесь играют США, давшие добро на передачу F-16 Украине. Вместо того, чтобы напрямую самим поставить самолеты, Вашингтон на пути к тому, чтобы сделать европейские страны частью вооруженного противостояния», — подчернкнул журналист. Он указал на то, что в будущем и другие государства планируют выделить боевые самолеты Вооруженным силам Украины (ВСУ).

По мнению автора, коллективный Запад, вероятно, пришел к выводу о том, что разрешить украинский конфликт удастся только военным путем. «НАТО в целом де-факто станет стороной горячего конфликта», — назвал он опасные последствия этого решения.

Ранее Forbes писало, что получение Киевом 61 истребителя F-16 значительно изменит авиапарк ВСУ и даст возможность заменить половину советских самолетов.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Собянин сообщил о попадании беспилотника в здание «Москвы-Сити»

    ВС России за сутки уничтожили восемь опорных пунктов украинской армии

    Россиянка поехала в Германию и описала дома немцев фразой «нам такое не видать»

    Во Франции подняли вопрос о возобновлении переговоров о членстве Турции в ЕС

    Россиянам дали советы по самостоятельной приемке квартиры

    Фото чека из американского кафе возмутило пользователей сети

    В Турции назвали опасные последствия передачи F-16 Украине

    Украине посоветовали беречь танки Abrams и Leopard

    Китайский шпион выманил данные тысяч британских чиновников

    Собянин рассказал о повреждениях в районе «Москва-Сити» после падения дрона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости