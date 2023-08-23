В Турции назвали опасные последствия передачи F-16 Украине

Evrensel: передача F-16 Киеву делает НАТО участницей украинского конфликта

США сделали все, чтобы втянуть Европу в украинский конфликт, пишет турецкое издание Evrensel.

По словам автора, Нидерланды и Германия, которые собираются поставить Киеву в общей сложности 61 истребитель F-16, делают НАТО участницей российско-украинского конфликта. Как уточнило издание, политика Запада только обостряет международную ситуацию, приближая мир к ядерной войне.

«Ведущую роль здесь играют США, давшие добро на передачу F-16 Украине. Вместо того, чтобы напрямую самим поставить самолеты, Вашингтон на пути к тому, чтобы сделать европейские страны частью вооруженного противостояния», — подчернкнул журналист. Он указал на то, что в будущем и другие государства планируют выделить боевые самолеты Вооруженным силам Украины (ВСУ).

По мнению автора, коллективный Запад, вероятно, пришел к выводу о том, что разрешить украинский конфликт удастся только военным путем. «НАТО в целом де-факто станет стороной горячего конфликта», — назвал он опасные последствия этого решения.

Ранее Forbes писало, что получение Киевом 61 истребителя F-16 значительно изменит авиапарк ВСУ и даст возможность заменить половину советских самолетов.