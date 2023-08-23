Играющий на карнизе российский ребенок попал на видео

Жительница Казани сняла на видео играющего на карнизе мальчика

В Казани местная жительница сняла на видео, как ребенок играет на оконном карнизе. Кадры очевидицы с места опубликовал Telegram-канал издания «Вечерняя Казань».

На записи видно, как мальчик стоит на карнизе второго этажа жилого дома, периодически наклоняясь вниз, поднимая руки наверх и стоя на одной ноге, после чего возвращается домой через открытое окно. Чем занимались в это время родители мальчика --неизвестно.

По словам автора видео, инцидент произошел в доме на улице Лядова. По данным СМИ, прокуратура начала проверку.

Ранее в дагестанском Каспийске полицейские вытащили из окна высотки полуголую двухлетнюю девочку — она стояла на карнизе девятого этажа и махала руками. Операция по ее спасению попала на видео.