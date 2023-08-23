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11:10, 23 августа 2023Россия

Опубликованы кадры из поврежденной из-за взрыва дрона квартиры в Москве

Shot показал кадры из квартиры, поврежденной после взрыва дрона в Москве

Житель столицы показал повреждения в своей квартире после взрыва дрона, попавшего в «Москву-Сити». Видео опубликовал Telegram-канал Shot.

Квартира находится в доме на улице Антонова-Овсеенко. На кадрах видно выбитые взрывной волной стекла в окне.

По словам россиянина, он проснулся около трех часов ночи от очень громкого звука и увидел поврежденную раму. Через некоторое время он также обнаружил разбитое окно в соседней комнате.

После этого мужчина вышел на балкон, увидел аналогичные повреждения у соседей и вызвал спасателей.

Ранее в сети появились кадры с моментом взрыва украинского дрона, попавшего в строящеюся башню в «Москве-Сити». На записи видно яркую вспышку на высоте примерно 10-15 этажей небоскреба, которая сопровождается громким звуком.

Как сообщили в Минобороны, беспилотник был подавлен российскими средствами радиоэлектронной борьбы, после чего потерял управление и столкнулся с башней комплекса. В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в результате взрыва выбито несколько окон в двух соседних пятиэтажках. Еще два дрона были уничтожены системой противовоздушной обороны в районе подмосковных Можайска и Химок.

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    Константин Лысяков
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