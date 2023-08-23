Взрыв дрона после попадания в башню в «Москва-Сити» сняли на видео

Mash опубликовал видео взрыва дрона после попадания в башню в «Москва-Сити»

Видео: Telegram-канал Mash

Взрыв украинского дрона, попавшего в строящеюся башню в «Москва-Сити», сняли на видео. Запись опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видно мощный взрыв на высоте примерно 10-15 этажей небоскреба. Яркая вспышка сопровождается громким звуком.

Как пишет издание, предварительно, повреждено пять оконных пролетов. Пострадавших нет.

Как сообщили в Минобороны, беспилотник был подавлен российскими средствами радиоэлектронной борьбы, после чего потерял управление и столкнулся с башней комплекса. В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в результате взрыва выбито несколько окон в двух соседних пятиэтажках.