Китаец приставал к российским детям на улице и был задержан

Baza: в Москве по подозрению в педофилии задержали гражданина Китая

В Москве по подозрению в педофилии задержали 69-летнего гражданина Китая. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, китаец живет без регистрации у своего сына. Мужчина заявил, что его документы находятся на оформлении в посольстве.

Вечером 21 августа в полицию обратились три жительницы юго-запада Москвы. Они сообщили, что к их дочкам в возрасте 7–10 лет на детской площадке приставал неизвестный. По словам мам пострадавших, мужчина брал девочек на руки, целовал в шею и губы, а также трогал за интимные места.

Предполагаемого педофила быстро обнаружили. 22 августа следователи возбудил в отношении него уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетних. Если мужчину признают виновным, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Москве полиция задержала 50-летнего местного жителя, который в мае 2001 года надругался над маленькой девочкой.