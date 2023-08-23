Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:29, 23 августа 2023Забота о себе

Названы самые трудные для уборки элементы интерьера

The Sun: при уборке труднее всего привести в порядок черные матовые шкафы

Фото: Monika Skolimowska / dpa / Globallookpress.com

Профессиональный клинер Анастасия, публикующая контент в сети под никнеймом @anadovada, назвала элементы интерьера, которые считает самыми трудными для уборки. На соответствующий ролик в ее TikTok-аккаунте обратило внимание издание The Sun.

По словам Анастасии, труднее всего во время уборки привести в порядок шкафы и другую мебель с черной матовой поверхностью. «Да, выглядят они потрясающе, но, признаться честно, мыть их — настоящий кошмар. На них виден каждый отпечаток пальца и каждое пятно», — сказала она.

Также, как отметила клинер, трудно отмывать слишком высокие зеркала, поскольку в верхней части их рамы всегда собирается пыль, до которой обычно крайне сложно дотянуться.

Материалы по теме:
Психология беспорядка. О каких расстройствах может говорить бардак в доме и стоит ли его стесняться?
Психология беспорядка.О каких расстройствах может говорить бардак в доме и стоит ли его стесняться?
13 апреля 2022
Жители России — одни из самых чистоплотных в мире. О каких проблемах с психикой говорит неистовая страсть к чистоте?
Жители России — одни из самых чистоплотных в мире.О каких проблемах с психикой говорит неистовая страсть к чистоте?
19 июня 2022

Кроме того, Анастасия попросила при разработке дизайна интерьера по возможности отказаться от стеклянных фартуков и глянцевой плитки над плитой, так как их сложно очистить от загрязнений и засохших капель жира.

Ранее специалистка одной из московских клининговых фирм Ольга Малашкова назвала места на кухне, в которых наиболее активно размножаются бактерии. На поверхности раковины, по словам Малашковой, живут кишечная палочка, листерии, сальмонеллы и прочие опасные организмы.

Что думаешь? Оцени!
    Александра Лисица
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине объяснили цель ударов дронов по Москве

    ВСУ предрекли провал при попытке следовать рекомендации США

    Диетолог рассказала о вреде отказа от сладостей и других «вредных» продуктов

    Пассажирский самолет приземлился с разрушившимся шасси и попал на видео

    Ида Галич показала фигуру в прозрачном комбинезоне

    Хорватия пообещала Украине новый пакет военной помощи

    Зеленского попросили усилить мобилизацию

    Арестован укравший 1,7 миллиона рублей у россиянки телефонный мошенник

    Sony представила портативную консоль

    Телеведущий оговорился в эфире и рассмешил пользователей сети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости