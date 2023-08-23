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17:59, 23 августа 2023Мир

Охрана саммита БРИКС оставила Си Цзиньпина без помощника

В ЮАР охрана силой остановила помощника Си Цзиньпина перед заседанием БРИКС
СюжетСаммит БРИКС
Си Цзиньпин

Си Цзиньпин. Фото: Gianluigi Guercia / Reuters

Охрана саммита БРИКС в Южно-Африканской Республике (ЮАР) силой остановила помощника председателя КНР Си Цзиньпина, который пытался войти в зал заседаний сразу после китайского лидера. Кадры инцидента опубликованы на Telegram-канале «Известий».

На видеофрагменте видно, как Си Цзиньпин проходит в зал заседание через главный вход. После того как глава КНР прошел внутрь по коридору, за ним попытался поспеть член китайской делегации, но охрана силой не пустила его, сразу же закрыв двери.

В это время Си Цзиньпин повернулся, обратив внимание на шум за своей спиной, но затем равнодушно продолжил свой путь к своему месту в зале.

Ранее председатель КНР призвал БРИКС содействовать деэскалации во всем мире. Также он указал на то, что страны-участники БРИКС должны активнее помогать друг другу в разрешении проблем, которые затрагивают общие интересы.

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    Дмитрий Сотак
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