Лидер Китая призвал БРИКС содействовать деэскалации

Председатель КНР Си призвал БРИКС содействовать деэскалации во всем мире

Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китая, Южно-Африканская Республика) должны активнее содействовать деэскалации во всем мире. К этому призвал председатель КНР Си Цзиньпин на саммите союза, пишет ТАСС.

«Необходимо активно выступать в качестве посредников при решении ключевых проблем, содействовать политическому урегулированию вопросов, снижению эскалации и устранению напряженности», — призвал он.

Также китайский лидер указал на то, что страны-участники БРИКС должны активнее помогать друг другу в разрешении проблем, которые затрагивают общие интересы. «Необходимо, чтобы государства БРИКС следовали по пути мирного развития», — считает Си.

Ранее Си, также как и Владимир Путин, выступил за ускоренное расширение БРИКС. Он заявил, что надо использовать сотрудничество БРИКС для ускорения процесса расширения.