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18:26, 23 августа 2023Россия

Собянин рассказал о развитии персонифицированной медицины в Москве

Мэр Москвы Собянин назвал городские проекты, помогающие эффективному лечению

Фото: Пресс-служба мэрии Москвы / РИА Новости

В Москве развивается персонифицированная медицинская помощь. О проектах, помогающих эффективному лечению горожан, рассказал мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Основываясь на индивидуальных особенностях человека, специалисты могут эффективнее прогнозировать возможные проблемы со здоровьем, а также диагностировать и лечить уже возникшие. Современному подходу помогают городские проекты», — объяснил градоначальник.

Так, для людей с хроническими заболеваниями действует программа проактивного динамического диспансерного наблюдения, а для предупреждения наследственных заболеваний специалисты проводят исследования генетических мутаций. Онкопомощники сопровождают пациентов с онкологическими заболеваниями на всех этапах диагностики и лечения, а таргетная терапия позволяет лечить конкретное заболевание, минимизируя воздействие лекарств на другие органы и ткани.

Московские врачи проводят приемы в очной и дистанционной форме. Благодаря электронной медкарте врачи видят все актуальные данные о пациентах и отслеживают изменения их здоровья.

Собянин напомнил, что подробнее узнать о проектах в социальной сфере столицы можно на площадке Московского урбанистического форума в Гостином дворе.

Ранее глава города рассказал о модернизации детских больниц в Москве. Собянин подчеркнул, что медицинская помощь детям должна выйти на более высокий уровень качества и комфорта.

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