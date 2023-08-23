Медведев обвинил Запад во лжи и лицемерии

Зампред Совбеза России Медведев обвинил западные страны во лжи и лицемерии

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в своей статье для «АиФ» обвинил западные страны в лицемерии и лжи.

«Сейчас Запад буквально тонет в своем лицемерии. Мечется и барахтается, наглотавшись своей липкой лжи. Одни заявления противоречат другим», — заявил он.

По словам политика, обстановка в США в преддверии выборов накалена, а среди американцев наблюдается раскол по вопросу дальнейшей поддержки Украины. Он также добавил, что Россия больше не обращает внимания на лживые обещания западных государств.

Ранее Медведев рассказал, чем, по его мнению, завершится военный конфликт на Украине. Он выразил уверенность в поражении Киева и отметил, что Украина, которая, по его словам, является искусственно созданным на обломках СССР государством, может исчезнуть с политической карты мира.